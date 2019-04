Formel 1 Live-Ticker Grand Prix von Aserbaidschan, Rennen

Baku City Circuit

Rennstrecke: Baku City Circuit

Datum: 28. April 2019

Streckenlänge: 6.006 m

Runden: 51

Distanz: 306,031 km



Der Große Preis von Aserbaidschan wird seit 2017 auf einem Stadtkurs in der Hauptstadt Baku ausgetragen. Die Strecke liegt mitten in der Innenstadt, führt um die historische Altstadt herum und an der Uferpromenade am Kaspischen Meer entlang. Bei der Premiere firmierte das Rennen noch als Großer Preis von Europa, wurde aber nach nur einem Jahr umbenannt. Der Europa-Grandprix fand zuvor seit 1983 mit Unterbrechungen bis 2012 statt, zumeist auf dem Nürburgring, zuletzt einige Jahre in Valencia.