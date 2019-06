Circuit Paul Ricard (Le Castellet)

Rennstrecke: Circuit Paul Ricard (Le Castellet)

Datum: 23. Juni 2019

Streckenlänge: 5,842 km

Runden: 53

Distanz: 206,026 km



Bis 2008 fand der Große Preis von Frankreich in Magny-Cours statt. 2018 wurde er erstmals wieder ausgetragen, allerdings in Le Castellet, wo schon zwischen 1971 und 1990 unregelmäßig gefahren wurde. Anschließend wurde nur noch in Magny-Cours gefahren.

Vor 1990 war Alain Prost dreifacher Seriensieger, zum Neuanfang 2018 siegte Lewis Hamilton.