Formel 1 Live-Ticker Grand Prix von Italien, Rennen

Autodromo Nazionale Monza

Rennstrecke: Autodromo Nazionale Monza

Datum: 08. September 2019

Streckenlänge: 5,793 km

Runden: 53

Distanz: 306,720 km



Seit es die Formel 1 gibt, werden auch Rennen im königlichen Park von Monza ausgetragen. Kurz hinter den Toren Mailands gelegen, ist die Strecke in diese schöne Parkanlage eingebettet und jedes Jahr Anziehungspunkt für hunderttausende Formel-1-Fans. Mit einem Schnitt von über 250 km/h im Qualifying ist das Autodromo die schnellste Formel-1-Rennstrecke der Welt. Zu mehr als 70 Prozent geben die Piloten in der Runde Vollgas und sorgen dafür, dass die Motoren bis an ihre Belastungsgrenze getrieben werden.