Formel 1 Live-Ticker Grand Prix von Singapur, Rennen

Marina Bay Street Circuit

Rennstrecke: Marina Bay Street Circuit

Datum: 22. September 2019

Streckenlänge: 5,063 km

Runden: 61

Distanz: 308,706 km



2008 war gleich in zweierlei Hinsicht eine Premiere für das Rennen im Stadtstaat Singapur. Zum einen war es der erste Grand-Prix in Singapur und zum anderen das erste Flutlicht-Rennen in der F1-Geschichte. Der Kurs ist an sich ein echter Stadtkurs mitten durch die Metropole mit vielen 90-Grad-Kurven und keinen wirklich schnellen Passagen. Die Organisatoren haben sich allerdings viel Mühe gegeben, die Auslaufzonen im Rahmen des Machbaren so groß wie möglich zu gestalten.