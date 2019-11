Formel 1 Live-Ticker Grand Prix der USA, Rennen

Circuit of The Americas

Rennstrecke: Circuit of The Americas

Datum: 03. November 2019

Streckenlänge: 5.516 m

Runden: 56

Distanz: 308,896 km



Der Circuit of the Americas ist 5,516 Kilometer lang und befindet sich in Austin, Texas. 2012 findet zum ersten Mal der Große Preis der USA auf dieser Rennstrecke statt. Die Strecke wurde 2012 fertig gestellt, sie umfasst 20 Kurven und beinhaltet Höhenunterschiede von 40 Metern. Eine Besonderheit ist die Start-Ziel-Gerade, die mit einer Bergaufpassage endet und dann in eine Haarnadelkurve mündet.