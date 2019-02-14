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Ski-WM Live-Ticker Alle Rennen der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2019 live

Riesenslalom der Damen
 
 
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Letzte Aktualisierung: 14:16:27
Strecke
 
Na klar, auch heute klappt es nicht regulär. Die Damen gehen vom Reservestart auf die Reise, die Strecke ist somit deutlich kürzer und wird eher an einen Slalomlauf erinnern. Von der Fahrzeit her, nicht von den Torabständen.
Startliste
 
DSV und Swiss-Ski schöpfen also nicht einmal das Kontingent aus, das sieht man beispielsweise in Griechenland, im Iran und im Libanon ganz anders und hat jeweils vier Fahrerinnen in den hohen Norden Europas geschickt. Und so kommen wir zu einer Startliste mit 98 Fahrerinnen.
DSV, ÖSV und Swiss-Ski
 
Von der Quali für die WM war bei den Deutschen Marlene Schmotz weit entfernt, aber sie hat wie Pfister oder Tremmel eines der Gratis-Tickets für Are bekommen. Mit der Entscheidung um die Medaillen wird sie nichts zu tun haben, deutlich mehr dürfen sich die weiteren ÖSV-Damen hinter Brunner erwarten. Haaser, Liensberger und Schild sind mit den Nummern 9 bis 11 dran, Top 10 ist für alle drei drin, an einem perfekten Tag aber auch mehr. Die Schweizerinnen sind da deutlich weniger hoffnungsfrohh, klar eine Wendy Holdener muss man immer auf dem Zettel haben, Gut-Behrami ist mittlerweile eindeutig auf die Speeddisziplinen fokussiert, ansonsten ist nur mehr Andrea Ellenberger dabei, dies dank Rang 11 im Januar in Kronplatz.
Rückblick
 
Shiffrin ist amtierende Olympiasiegerin, im Vorjahr gewann sie vor Mowinckel und Brignone. Bei der WM 2017 in St. Moritz lag allerdings Worley vor der US-Amerikanerin, Bronze holte seinerzeit Sofia Goggia.
Favoritinnen
 
Andererseits gab es bisher auch keine Zufallssieger, das sollte sich heute fortsetzen. Denn in dieser Disziplin sind die Rollen klar verteilt, Mikaela Shiffrin ist die Nummer 1, Petra Vlhova ihre größte Herausforderin. Worley, Mowinckel und natürlich Rebensburg sind jederzeit podestfähig, das gilt aber auch für die beiden Italienerinnen Brignone und Bassino und fraglos auch für Steffi Brunner als unangefochtene Top-Riesenslalomfahrerin im ÖSV.
Are
 
Die Ski-WM biegt auf die Zielgerade ein, es wäre Zeit, dass wir einmal einen Bewerb ohne widrige Umstände über die Bühne bringen. Die größte Chance dafür gibt es fraglos beim Riesentorlauf, denn bei Slalom droht nach den Erfahrungen aus der Kombination wieder ein beinhartes Startnummernrennen.
vor Beginn
 
Herzlich willkommen bei der WM in Are zum Riesenslalom der Damen.
STARTLISTE
STARTLISTE 2
MEDAILLEN
Nr.
Name
Nation
1
Ragnhild Mowinckel
NOR
2
Mikaela Shiffrin
USA
3
Viktoria Rebensburg
GER
4
Petra Vlhova
SVK
5
Tessa Worley
FRA
6
Wendy Holdener
SUI
7
Federica Brignone
ITA
8
Sara Hector
SWE
9
Ricarda Haaser
AUT
10
Katharina Liensberger
AUT
11
Bernadette Schild
AUT
12
Meta Hrovat
SLO
13
Kristin Lysdahl
NOR
14
Frida Hansdotter
SWE
15
Marta Bassino
ITA
16
Lara Gut-Behrami
SUI
17
Sofia Goggia
ITA
18
Thea Louise Stjernesund
NOR
19
Marie-Michele Gagnon
CAN
20
Katharina Truppe
AUT
21
Coralie Frasse Sombet
FRA
22
Kristine Gjelsten Haugen
NOR
23
Francesca Marsaglia
ITA
24
Alexandra Tilley
GBR
25
Andrea Ellenberger
SUI
26
Mikaela Tommy
CAN
27
Maryna Gasienica-Daniel
POL
28
Clara Direz
FRA
29
Romane Miradoli
FRA
30
Marlene Schmotz
GER
31
Nina O'Brien
USA
32
Nevena Ignjatovic
SRB
33
Adriana Jelinkova
NED
34
Asa Ando
JPN
35
Ylva Staalnacke
SWE
36
Magdalena Fjällström
SWE
37
Piera Hudson
NZL
38
Alice Robinson
NZL
39
Riikka Honkanen
FIN
40
Paula Moltzan
USA
41
Aleksandra Prokopyeva
RUS
42
Gabriela Capova
CZE
43
Erika Pykäläinen
FIN
44
Katerina Paulathova
CZE
45
Neja Dvornik
SLO
46
Nicol Gastaldi
ARG
47
Ana Bucik
SLO
48
Andrea Komsic
CRO
49
Nuria Pau
ESP
50
Sarah Schleper
MEX
51
Francesca Baruzzi Farriol
ARG
52
Maria Shkanova
BLR
53
Lelde Gasuna
LAT
54
Jessica Anderson
GBR
55
Ekaterina Tkachenko
RUS
56
Elisa Grigg
NZL
57
Mialitiana Clerc
MAD
58
Nino Tsiklauri
GEO
59
Kim Vanreusel
BEL
60
Tess Arbez
IRE
61
Agnese Aboltina
LAT
62
Freydis Halla Einarsdottir
ISL
63
Dora Fridgeirsdottir
ISL
64
Olha Knysh
UKR
65
Yueming Ni
CHN
66
Lelde Gasuna
LAT
67
Vanina Guerillot
POR
68
Fanying Kong
CHN
69
Anastasiya Shepilenko
UKR
70
Liene Bondare
LAT
71
Andrea Björk Birkisdottir
ISL
72
Nuunu Chemnitz Berthelsen
DEN
73
Maria Finnbogadottir
ISL
74
Elise Pellegrin
MLT
75
Kseniya Grigoreva
UZB
76
Yang Liu
CHN
77
Suela Mehilli
ALB
78
Maja Tadic
BIH
79
Sejla Merdanovic
BIH
80
Yuying Zhang
CHN
81
Sophia Ralli
GRE
82
Ornella Öttl Reyes
PER
83
Aristi Kyritsi
GRE
84
Katalin Dorultan
HUN
85
Anastasia Mantsiou
GRE
86
Atefeh Ahmadi
IRI
87
Sadaf Savehshemshaki
IRI
88
Mitra Kalhor
IRI
89
Manon Ouaiss
LBN
90
Forough Abbasi
IRI
91
Fiona Rusta
KOS
92
Jackie Chamoun
LBN
93
Carlie Maria Iskandar
LBN
94
Silouani Kostits Pasiali
GRE
95
Sara Zeidan
LBN
96
Andriani Pieri
CYP
97
Adea Kollqaku
KOS
98
Celine Marti
HAI
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