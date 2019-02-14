3
Viktoria Rebensburg
GER
10
Katharina Liensberger
AUT
18
Thea Louise Stjernesund
NOR
19
Marie-Michele Gagnon
CAN
21
Coralie Frasse Sombet
FRA
22
Kristine Gjelsten Haugen
NOR
23
Francesca Marsaglia
ITA
25
Andrea Ellenberger
SUI
27
Maryna Gasienica-Daniel
POL
36
Magdalena Fjällström
SWE
41
Aleksandra Prokopyeva
RUS
44
Katerina Paulathova
CZE
51
Francesca Baruzzi Farriol
ARG
55
Ekaterina Tkachenko
RUS
62
Freydis Halla Einarsdottir
ISL
63
Dora Fridgeirsdottir
ISL
69
Anastasiya Shepilenko
UKR
71
Andrea Björk Birkisdottir
ISL
72
Nuunu Chemnitz Berthelsen
DEN
73
Maria Finnbogadottir
ISL
82
Ornella Öttl Reyes
PER
85
Anastasia Mantsiou
GRE
87
Sadaf Savehshemshaki
IRI
93
Carlie Maria Iskandar
LBN
94
Silouani Kostits Pasiali
GRE